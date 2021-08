Puissalicon Puissalicon Hérault, Puissalicon FESTIVAL DES VENDANGES 7ÈME ÉDITION Puissalicon Puissalicon Catégories d’évènement: Hérault

Puissalicon Hérault Puissalicon Festival des Vendange sur la Promenade (gratuit)

18h30 : Badaue

19h00 : Les fussoirs

20h30 : Badaue

21h00 : Les Barbillons

21h30 : Les Barbeaux

23h00 : Badaue

23h30 : La Brigade du Kif

Repas sur réservation . Inscription dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 septembre de 18h30 à 20h sur la Promenade. Retrouver aussi sur place restauration rapide, hamburger, tacos, pain Américain. Pass sanitaire demander à l’entrée. Possibilité de faire test antigénique gratuit sur présentation de la carte vitale. Festival des Vendanges sur la Promenade (gratuit)

