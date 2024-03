Festival des Vallées et des Bergers Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, dimanche 10 mars 2024.

Festival des Vallées et des Bergers Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Radio Oloron organise la 37ème édition du Festival des Vallées et des Bergers, préparé par Daniel et Angèle, crée il y a 40 ans.

Le Festival des Vallées permet aux groupes, béarnais et basques notamment, d’offrir au public un large choix de chants traditionnels ou des créations.

A partir de 14h30 accueil des endants de Los Passerons de Lasseube qui danseront dans le hall de Jéliote

Ouverture de la billetterie à 14h et le Festival débutera à 15h.

Programme 5 groupes en 1ère partie, une entracte de 30min et 5 autres groupes en 2ème partie.

Avec Berçaits Anaiak, Los de Broussez, Los Amics de la Chuqueta, Paz Aban/ Las Luadas, Las Espartenhas / Las Esteletas, La Bande a cota/ L’Encantada, Duo basque Monique & Anne.

Présentateur Daniel Lacu

Les bénéfices permettent de soutenir financièrement Radio Oloron. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 19:30:00

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

