Landes

Festival des Tréteaux – Il falso magnifico Gaillères, 23 août 2021-23 août 2021, Gaillères. Festival des Tréteaux – Il falso magnifico 2021-08-23 18:00:00 – 2021-08-23

Gaillères Landes Gaillères « Il Falso magnifico » Par la Douzième Compagnie – Mise en scène : Carlo Boso – Durée : 1h30 L’histoire : Pantalone, gouverneur d’une lointaine province, décide pour se sauver de la banqueroute, de marier son fils Fulgenzio à la richissime princesse de Montefeltro. Elle est escortée par le capitaine Mochimoros, accompagné par son fidèle serviteur Arlequin, qui en réalité est…

