2022-10-16 09:00:00 – 2022-10-16 17:00:00

Pyrnes-Atlantiques EUR Programme de la journée :

– 1ère édition du « Trail Utile » en Béarn de 9h à 12h, plaine des sports du Pradeau à Gelos

La participation pour le Trail Utile est gratuite sur inscription mais une contribution est demandée sous la forme d’une denrée non périssable collectée au profit des Restos du Cœur de la ville de Pau.

– Randonnée urbaine, de 9h à 12h, rendez-vous passerelle de Gelos. Durée : 3h. Café de départ offert. Sur inscription.

