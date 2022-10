Festival des Transitions 3ème Jour: Fête de la Science et soirée à Ampli

2022-10-15 09:00:00 – 2022-10-15 23:00:00 EUR Programme de la journée :

– Fête de la Science : “Le climat, on en parle ?” de 11h à 19h, Place Clemenceau à Pau.

– « 1000 pensées pour une rue piétonne » de 9h à 13h, rue Carnot, zone de rencontre, à Pau.

– Escape Game “Le pied à l’étrier” de 10h à 12h et de 14h à 16h, Parking rives du Gave à Pau.

– Soirée festive de 18h30 à 23h à AMPLI / Billère.

– Soirée festive de 18h30 à 23h à AMPLI / Billère.

– « La Nuit sous un autre Jour » à 20h30, place de la Mairie à Artigueloutan.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

