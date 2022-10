Festival des Transitions 2ème Jour: journée de sensibilisation au Pradeau à Gelos Gelos, 14 octobre 2022, Gelos.

Festival des Transitions 2ème Jour: journée de sensibilisation au Pradeau à Gelos

Bistrot du Pradeau Square Édouard Herriot Gelos Pyrnes-Atlantiques Square Édouard Herriot Bistrot du Pradeau

2022-10-14 10:00:00 – 2022-10-14 21:30:00

Square Édouard Herriot Bistrot du Pradeau

Gelos

Pyrnes-Atlantiques

Gelos

EUR Programme de la journée :

– Escape Game “Le pied à l’étrier” de 10h à 12h et de 14h à 16h, Parking rives du Gave à Pau. Equipe de 3 à 5 personnes à partir de 14 ans. Sur inscription ici-même. Rendez-vous 15 minutes avant le début du jeu.

– Fresque de la renaissance écologique animée par Anne-Sophie Ketterer de 18h30 à 21h30, salle du Pradeau à Gelos.

Atelier proposé par l’association Ami-Chemin et la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville. Public : de 14 à 99 ans. Sur inscription : 06 24 16 05 11.

– « Les échappées » projection suivie d’un débat avec les réalisatrices Louise Roussel et Océane Le Pape, A 21h30, Le Méliès au Foirail.

Proposé par Pau à vélo et le Méliès. Renseignements www.lemelies.net

Programme de la journée :

– Escape Game “Le pied à l’étrier” de 10h à 12h et de 14h à 16h, Parking rives du Gave à Pau. Equipe de 3 à 5 personnes à partir de 14 ans. Sur inscription ici-même. Rendez-vous 15 minutes avant le début du jeu.

– Fresque de la renaissance écologique animée par Anne-Sophie Ketterer de 18h30 à 21h30, salle du Pradeau à Gelos.

Atelier proposé par l’association Ami-Chemin et la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville. Public : de 14 à 99 ans. Sur inscription : 06 24 16 05 11.

– « Les échappées » projection suivie d’un débat avec les réalisatrices Louise Roussel et Océane Le Pape, A 21h30, Le Méliès au Foirail.

Proposé par Pau à vélo et le Méliès. Renseignements www.lemelies.net

+33 5 59 32 12 36

Ville de Pau

Square Édouard Herriot Bistrot du Pradeau Gelos

dernière mise à jour : 2022-10-05 par