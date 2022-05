Festival des Tours Augerville-la-Rivière Augerville-la-Rivière Catégories d’évènement: Augerville-la-riviere

Loiret

Festival des Tours Augerville-la-Rivière, 18 juin 2022, Augerville-la-Rivière. Festival des Tours Augerville-la-Rivière

2022-06-18 15:30:00 – 2022-06-18 01:00:00

Augerville-la-Rivière Loiret Augerville-la-Rivière 7 EUR Deuxième édition du festival pop rock organisé par l’Amicale sportive d’Augerville et ses bénévoles.

Les Tours de Boulancourt, un cadre unique pour cet évènement. festivaldestours@gmail.com Deuxième édition du festival pop rock organisé par l’Amicale sportive d’Augerville et ses bénévoles.

Les Tours de Boulancourt, un cadre unique pour cet évènement. ©Amicale sportive d’Augerville

Augerville-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Augerville-la-riviere, Loiret Autres Lieu Augerville-la-Rivière Adresse Ville Augerville-la-Rivière lieuville Augerville-la-Rivière Departement Loiret

Augerville-la-Rivière Augerville-la-Rivière Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/augerville-la-riviere/

Festival des Tours Augerville-la-Rivière 2022-06-18 was last modified: by Festival des Tours Augerville-la-Rivière Augerville-la-Rivière 18 juin 2022 Augerville-la-riviere Loiret

Augerville-la-Rivière Loiret