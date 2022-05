Festival des Templiers (trail) 2022

Festival des Templiers (trail) 2022, 20 octobre 2022, . Festival des Templiers (trail) 2022

2022-10-20 – 2022-10-23 Organisés sur un territoire préservé, les Templiers explorent toute la diversité et la beauté sauvage des Grands Causses et des Gorges du Tarn, un terroir d’exception pour la pratique du trail. PROGRAMME 2022 : Jeudi

SALON DU TRAIL> Du jeudi 10h au samedi 19h Accès Gratuit Vendredi

L’ENDURANCE TRAIL vendredi 21 octobre 2022 à 4h (en 3 vagues)

106,5 km – 4820 m D+ L’INTÉGRALE DES CAUSSES

vendredi 21 octobre 2022 à 6h 50 de Peyreleau – navettes bus assurées par l’organisation uniquement sur réservation.

Distance : 65.6 km – 2990 m+ MARATHON DU LARZAC

vendredi 21/10/2022 – 7 h – La Salvage à 20 km de Millau

35.2 km 1510 m 1860 m Samedi

BOFFI FIFTY samedi 22 octobre 2022 à 8h

48.4 km – 2180 m+



MONNA LISA samedi 22 octobre 2022 à 9h30

28,7 km – 1091 m+ MARATHON DES CAUSSES samedi 22 octobre 2022 à 12h10 en 2 vagues de 450 coureurs

35 km – 1580 m+ KD TRAIL le samedi 22 octobre 2022 à 13h30

7.2 km – 280 m+ LA TEMPLIERE

samedi 22 octobre 2022 à 13h45

7.2 km – 280 m+ Course réservée aux femmes LES TROUBADOURS

samedi 22 octobre 2022 à 14h30 (ouvert à la rando et marche nordique)

11.2 km – 506 m + VO2 TRAIL samedi 22 octobre 2022 – à 16 h05 à 16h20

19.2 km – 810 m+ Dimanche

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS Départ : 23 octobre 2022 à partir de 5h15 (attention pas de changement d’heure – mais 2h de nuit le matin selon la luminosité) – avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

80,8 km – 3690 m+ 2700 coureurs LA BELLE DE MILLAU

Dimanche 23 octobre 2022

Animation : à partir de 9h20 Départ : 10h30

4,2 km

Pour la Ligue contre le Cancer 2000 personnes Premier trail organisé en France en 1995, les Templiers sont devenus la grande fête du trail. +33 820 20 22 52 http://www.festivaldestempliers.com/ Organisés sur un territoire préservé, les Templiers explorent toute la diversité et la beauté sauvage des Grands Causses et des Gorges du Tarn, un terroir d’exception pour la pratique du trail. PROGRAMME 2022 : Jeudi

SALON DU TRAIL> Du jeudi 10h au samedi 19h Accès Gratuit Vendredi

L’ENDURANCE TRAIL vendredi 21 octobre 2022 à 4h (en 3 vagues)

106,5 km – 4820 m D+ L’INTÉGRALE DES CAUSSES

vendredi 21 octobre 2022 à 6h 50 de Peyreleau – navettes bus assurées par l’organisation uniquement sur réservation.

Distance : 65.6 km – 2990 m+ MARATHON DU LARZAC

vendredi 21/10/2022 – 7 h – La Salvage à 20 km de Millau

35.2 km 1510 m 1860 m Samedi

BOFFI FIFTY samedi 22 octobre 2022 à 8h

48.4 km – 2180 m+



MONNA LISA samedi 22 octobre 2022 à 9h30

28,7 km – 1091 m+ MARATHON DES CAUSSES samedi 22 octobre 2022 à 12h10 en 2 vagues de 450 coureurs

35 km – 1580 m+ KD TRAIL le samedi 22 octobre 2022 à 13h30

7.2 km – 280 m+ LA TEMPLIERE

samedi 22 octobre 2022 à 13h45

7.2 km – 280 m+ Course réservée aux femmes LES TROUBADOURS

samedi 22 octobre 2022 à 14h30 (ouvert à la rando et marche nordique)

11.2 km – 506 m + VO2 TRAIL samedi 22 octobre 2022 – à 16 h05 à 16h20

19.2 km – 810 m+ Dimanche

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS Départ : 23 octobre 2022 à partir de 5h15 (attention pas de changement d’heure – mais 2h de nuit le matin selon la luminosité) – avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

80,8 km – 3690 m+ 2700 coureurs LA BELLE DE MILLAU

Dimanche 23 octobre 2022

Animation : à partir de 9h20 Départ : 10h30

4,2 km

Pour la Ligue contre le Cancer 2000 personnes Greg Alric dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville