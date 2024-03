Festival des Talents Médocains Saint-Christoly-Médoc, dimanche 26 mai 2024.

Festival des Talents Médocains Saint-Christoly-Médoc Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez participer à la 4ème édition des Talents Médocains et profitez de cette journée festive pour déguster, rencontrer et échanger.

Au programme dégustations, producteurs, artisans, créateurs et nombreuses animations.

Restauration et buvette sur place. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Le port

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr

L’événement Festival des Talents Médocains Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Médoc-Vignoble