2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc Festival organisé pour mettre en lumière les artistes et artisans du Médoc.

Peintre, photographe, céramiste, couturière, tisserande, vannerie, bijoux, vêtements vintage, savonnerie, vin…

Programme détaillé à venir

Buvette et restauration tout le weekend +33 5 56 41 53 07 Festival organisé pour mettre en lumière les artistes et artisans du Médoc.

st-christoly

Saint-Christoly-Médoc

