Festival des Sports Nature Montilly-sur-Noireau, 11 novembre 2021-11 novembre 2021, Montilly-sur-Noireau.

Montilly-sur-Noireau Orne Montilly-sur-Noireau

L’évènement regroupe chaque année plus de 2 500 participants venus de 14 départements et nations. 8 disciplines au choix pour toute la famille.

Randonnées VTT, pédestres, équestres, marche nordique, canirando, canicross, course à pied sur route et cross international.

Une grande journée au profit de SOLIDARITE BOCAGE.

Attention: aucune inscription sur place

montillyloisirevasio@free.fr +33 9 50 28 15 87 http://www.randos-cross-montilly.com/

