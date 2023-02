Festival des soupes Tulette Tulette Catégories d’Évènement: Drôme

Tulette

Festival des soupes, 18 février 2023, Tulette. Salle des fêtes

2023-02-18 19:00:00

Drome Tulette Réalisez une soupe que sera élue la meilleure ce soir-là. Cette cérémonie sera suivi d’un bal folk et d’une dégustation de planche apéro, bar à vins…… +33 4 75 98 32 02 https://www.tulette.fr/ Tulette

Lieu Tulette Adresse Salle des fêtes

Tulette Tulette Drome