Festival des soupes & Bal folk Tulette, samedi 17 février 2024.

Festival des soupes & Bal folk Tulette Drôme

En 1er lieu, vous dégusterez et élirez la meilleure soupe. Pour plus de renseignement il vous suffit de contacter l’association Tulettissime.

En second temps, un bal Folk vous est proposé avec ambiance bar à vins & bières, planches apéro et desserts.

Salle des fêtes

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationtulettissime@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17



L’événement Festival des soupes & Bal folk Tulette a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence