2023-06-17

Jura La Vieille-Loye 0 EUR Venez passer 2 jours dans un cadre féerique à la rencontre des sorciers et sorcières, leur histoire et leur pratique d’hier à aujourd’hui et cette année les sorcières invitent les druides .

Spectacles , artisanats ,ateliers pour petits et grands, restauration , buvette…etc festivaldessorcieres@gmail.com Forêt de Chaux 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye

