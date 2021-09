Toucy Toucy Toucy, Yonne Festival des solutions écologiques à la Pyramide du Loup Toucy Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Venez assister à la conférence de Pauline Daviet (Association P.a.r.c.) à la Pyramide du Loup pour découvrir les nombreux atouts de la permaculture. Le projet de jardin en permaculture à la Pyramide du Loup sera également présenté. En partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté et le P.a.r.c.

