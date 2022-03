Festival des solidarités Orthez, 9 avril 2022, Orthez.

Festival des solidarités Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez

EUR 0 Ouverture. Escape game “qui a tué Gaïa” proposé par le CCFD-Terre Solidaire. Inscription conseillée. En équipe de 3 à 6 personnes.

11h Découverte du cricket dans la cour du centre social, jeu national en Afghanistan

12h Auberge espagnole. Chacun apporte un plat à partager et ses assiettes, verre et couverts.

13h30 : Nouvelle session de l’escape game “qui a tué Gaïa ?”

15h à 16h30 Table ronde 6 associations : l’Ogfa, la maison saint-jean (habitat partagé), le café des aidants, l’arbre et let la pirogue, Vivre ensemble, l’accueil des réfugiés et la section cinéma du lycée Fébus illustreront l’affirmation “Je suis… Tu es… Nous faisons…”

17h Concert de Laurence et Amanda

17h30 Verre de l’amitié

Toute la journée : stands, ateliers, expositions, jeux.

Avec la participation de bibliothèque sonore, médiathèque Jean Louis Curtis, collège Daniel Argote, nouvelles voies du sud-ouest

