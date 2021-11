Festival des solidarités – Monde(s) en mouvement(s) Cosmopolis, 3 novembre 2021, Nantes.

Festival des solidarités – Monde(s) en mouvement(s)

du mercredi 3 novembre au samedi 13 novembre à Cosmopolis

**Le programme à Cosmopolis** Le collectif Festisol de Nantes, coordonné par la [Maison des Citoyens du Monde 44](https://www.mcm44.org/), vous donne rendez-vous pour cette nouvelle édition du #festisol autour de la thématique des Mondes en mouvements. Au programme à l’espace Cosmopolis : expositions, projections en réalité virtuelle, brunch littéraire, café citoyen, films, conférences, ateliers… Toute la programmation : [www.mcm44.org/](https://www.mcm44.org/) **Un rendez-vous annuel partout en France et ailleurs** Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable. Le Festival des solidarités est animé par des collectifs locaux présents dans toutes les régions de France. À Nantes, la Maison des citoyens du monde coordonne le Collectif Festisol Nantes qui propose cette année un programme d’activités du 3 au 26 novembre dans toute la Loire-Atlantique.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes



