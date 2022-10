Festival des Solidarités Cosmopolis, 3 novembre 2022, Nantes.

2022-11-03

Horaire : 14:00 22:00

Gratuit : oui Tout public

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes de citoyennes et citoyens organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyennes et citoyens de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable. L’édition 2022 se déroulera du vendredi 3 novembre au dimanche 3 décembre ! Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d’autres pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo… Le festival se déroule au sein de plusieurs lieux nantais, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir les dates, horaires, et événements précis ! Le Festival des Solidarités est un projet porté par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

