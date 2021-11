Festival des solidarités Caen, 12 novembre 2021, Caen.

Festival des solidarités Place du commerce Place du Commerce Caen

2021-11-12 – 2021-11-28 Place du commerce Place du Commerce

Caen Calvados

Le festival des solidarités est un événement à portée locale, régionale, nationale mais aussi internationale articulé sur deux semaines de festivités où les acteur.rices du territoire se rencontrent pour organiser ensemble des temps conviviaux et engagés.

Cette année bien particulière sera le temps des retrouvailles et/ou des découvertes où s’entremêlent ciné-débats, concerts, repas internationaux, atelier couture et murs d’expression. L’objectif ? Partager des temps conviviaux, expérimenter ensemble, s’interroger collectivement et se mobiliser… tous ensemble !

c.shawareb-citim@ritimo.org https://www.festivaldessolidarites.org/evenements

