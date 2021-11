Festival des solidarités : Bibliothèque vivante sur le thème “Les migrations” Labège, 20 novembre 2021, Labège.

Labège, le samedi 20 novembre à 11:00

**Intervention de l’association AVEC, Bibliothèque vivante sur le thème “Les migrations”** Des citoyen.ne.s réfugié.e.s et/ou migrant.e.s deviennent des Livres Vivants et vous racontent leurs parcours de vie autour d’un thé/café et petits gâteaux ! Une expérience enrichissante et originale. L’occasion de se confronter à différents points de vue, différentes cultures et de pouvoir échanger avec ces femmes et hommes que vous n’auriez peut-être jamais croisés ! **Stand SOS Méditerranée** Cette association, majoritairement financée par des dons privés, a vocation à porter assistance à toute personne en détresse sur mer se trouvant dans le périmètre de son action, sans aucune discrimination. Les personnes concernées sont des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se retrouvant en danger de mort lors de la traversée de la Méditerranée.

Entrée libre-Pass sanitaire obligatoire

Labège 31670



