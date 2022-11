Festival des solidarités

2022-11-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-30 23:00:00 Dans le cadre du Festival des Solidarités, projection du film « La cour des Miracles »en partenariat avec l’association Massaména.

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature. Dans le cadre du Festival des Solidarités, projection du film « La cour des Miracles »en partenariat avec l’association Massaména.

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf.

