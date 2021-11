Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Festival des Solidarités 2021 – Exposition Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival des Solidarités 2021 – Exposition Cosmopolis, 4 novembre 2021, Nantes. 2021-11-04

Horaire : 13:30 18:00

Gratuit : oui Expositions présentées à l’espace Cosmopolis du 3 au 13 novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités. Monde(s) en mouvement(s)MCM – HewelÉdito dessiné Une vie en suspens, La crise des réfugiés syriens au LibanPhotographies de Clotilde Bertet, Solidarités InternationalReportage photo Liberté – Égalité – Fraternité ?Photographies de Stéphanie Rabaud, EssentielReportage photo Mehdi Ben Barka, un autre monde solidairePhoto-reportage de Pierre Boulat, Ligue des Droits de l’HommeReportage photo Artistes autochtones dans le cadre du projet Futurismes AutochtonesDe la Plume à l’ÉcranŒuvres diverses – Arts plastiques et numériques En ligne, du 3 au 14 novembre : Courts-métrages sur le site www.delaplumealecran.org, réalisés par des artistes autochtones de renommée internationale La migration, un espoir pour demainAccordances, Claire LamourCréation collective en mosaïque LaBox – La nuit de Trop – film interactifCommunity videoboxFilm interactif L’Afrique par écritsCalligraphies d’Aboubakar FofanaCompagnie BaroDa Théâtre de l’ArlequinBannières en bogolan La new wave de la littérature africaineAsprobirPortraits photo Les nuits des statues parlantesMichele DoreExposition photo Exposition ponctuelle le 11 novembreTraite négrière transatlantique : Bimbia, la porte oubliéeAkibaweb, Valeurs d’AfriqueMémoires de l’esclavage Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes