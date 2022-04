Festival des Sites & des Sons 2022 (13e année) Millau, 23 avril 2022, Millau.

Festival des Sites & des Sons 2022 (13e année) 1, place du Beffroi Millau

2022-04-23 – 2022-04-23

1, place du Beffroi Millau Aveyron Millau

0 5 EUR Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

ATTENTION LE LIEU DE RDV CHANGE CHAQUE SEMAINE !

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

LA PROGRAMMATION :

– Samedi 23 avril, RDV sur l’aire Grande de Carbassas (commune de Paulhe), concert de SOMOS GENTE (salsa cubaine traditionnelle)

– Samedi 30 avril, RDV à la Baume de Peyre (commune de Comprégnac), concert de QUE TENGO (cumbia / rock). Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et de grooves afro-caribéens.

– Samedi 18 juin, RDV sur la commune de Mostuéjouls dans l’Église de Notre Dame de Champs avec le TRIO ZEPHYR. Un Trio féminin aux sonorités douces et atypiques, héritières des chants archaïques, folkloriques ou sacrés. Violon, Alto, et violoncelle se combinent à merveille aux voix et aux rythmiques.

– Samedi 25 juin, dans le village de Peyreleau, concert de ONDA YA. Un univers de musiques Afro-latines porté par deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des chanteuses Ambar et Elsa.

– Samedi 2 juillet, RDV dans le château de Peyrelade (commune de Rivière sur Tarn), concert de SOARY QUARTET. Les standards de la pop revisités en Swing manouche

– Mardi 5 juillet, RDV sur le site de la Cité de la Pierres (sur le Causse Noir, commune de la Roque Ste Marguerite), concert de SOA. Sextet de cuivres et percussions pour un voyage en Amérique du sud

– Mardi 12 juillet, RDV au prieuré de St Jean de Balmes (sur le Causse Noir, commune de Veyreau). Concert de LES MECANOS. 10 chanteurs sur des répertoires en Langues française et occitanes. Mélodies traditionnelles pour une musique tantôt douce et tendre, tantôt percussive et dansante.

– Mardi 19 juillet, RDV sur le site naturel de Roquesaltes (sur le Causse Noir, commune de St André de Vézines), concert de SOLAR SHIP. Cuivres et percussions pour une fanfare Jazz Rock très énergique.

– Mardi 26 juillet, RDV à la ferme auberge de QUIERS (commune de Compeyre), concert de ZIBELINE. Mélange de danses traditionnelles, de musiques ethniques, soutenues par des rythmes sophistiqués et des groove transcendants.

– Mardi 23 août, Sur les berges de la rivière à Aguessac. Concert de CAO LARU. Čao Laru, c’est un dialogue entre sept voix, parfois une danseuse, et une ribambelle d’instruments d’ici et d’ailleurs : violon, cavaquinho, violoncelle, pandeiro, guitare, accordéon, saxophone, contrebasse, percussions, …

– Mardi 30 août, sur la placette du village de St Georges de Luzençon, concert de ALKABAYA. quatre musiciens que le groupe sillonne les routes pour partager ses chansons. Des paroles qui ont du sens, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse… mais aussi plus actuelle en flirtant avec le monde des musiques amplifiées

– Mardi 06 septembre, RDV dans le village du Rozier, concert de CARAVANE NAMASTE. Derrière ses rythmiques sautillantes et ses mélodies fringantes, Caravane Namasté ravive les couleurs d’une chanson française aux élans militants.

– Mardi 13 septembre, RDV à la salle de l’ancienne église dans le village de la Cresse, concert de MAMA SAID. Formation franco-américaine indie folk urbain imprégné des cultures hip hop, rock et rhythm & blues.

– Samedi 17 septembre, RDV à l’ancien prieuré, concert de THE FRENCH TOUCH NZ. Résolument festif ! Cinq poètes, musiciens, chanteurs. Créateurs de vie. C’est à dire de fêtes. Rires, joie, refrains repris en choeur. Danses, chorégraphies, folies, amour, partage. Sans compter. Sans violence. Sans frontières.

La programmation se veut éclectique, à la fois dans un esprit de découverte culturelle et pour tenter de coller au mieux à l’esprit des lieux et des habitants qui nous accueillent. On oscille ainsi entre musique latino, funk, chansons françaises, rock, blues, pur free jazz et bien d’autres encore.

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS “PROPRES GRIGNOTAGES”

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

L’esprit du Festival

Crée en 2009, le festival fait depuis étape chaque année sur l’ensemble des communes que compte la communauté de communes Millau Grands Causses (hors Millau)

Un site ? C’est une place de village de caractère, les ruines d’un château, une grotte, des berges de rivière…

1 apéro et 1 concert ! 100% Office de Tourisme ! Tour à tour, chaque commune de la communauté de communes de Millau Grands Causses accueille le festival autour d’un site emblématique de son territoire.

Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

La programmation se veut éclectique, à la fois dans un esprit de découverte culturelle et pour tenter de coller au mieux à l’esprit des lieux et des habitants qui nous accueillent. On oscille ainsi entre musique latino, funk, chansons françaises, rock, blues, pur free jazz et bien d’autres encore.

