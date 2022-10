Festival des Savoirs et des Arts Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Festival des Savoirs et des Arts Poligny, 23 octobre 2022, Poligny. Festival des Savoirs et des Arts

Rue du Champs de Foire Salle Herzog et Lamy Poligny Jura Salle Herzog et Lamy Rue du Champs de Foire

2022-10-23 – 2022-10-23

Salle Herzog et Lamy Rue du Champs de Foire

Poligny

Jura Poligny Dans le cadre du festival permanent « Savoirs et Arts », le comité polinois d’ATD QUART MONDE organise une après-midi d’activité sur le thème « Ensemble préparons une fête pour le printemps ».

Dimanche 23 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 dans les salles Herzog et Lamy. Après-midi destinée aux enfants, aux jeunes et à leur famille. +33 3 63 40 93 31 Salle Herzog et Lamy Rue du Champs de Foire Poligny

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Poligny Jura Salle Herzog et Lamy Rue du Champs de Foire Ville Poligny lieuville Salle Herzog et Lamy Rue du Champs de Foire Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Festival des Savoirs et des Arts Poligny 2022-10-23 was last modified: by Festival des Savoirs et des Arts Poligny Poligny 23 octobre 2022 Jura Poligny Rue du Champs de Foire Salle Herzog et Lamy Poligny Jura

Poligny Jura