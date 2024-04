FESTIVAL DES RUELLES À AURIAC-SUR-VENDINELLE Auriac-sur-Vendinelle, samedi 4 mai 2024.

Pour ce printemps 2024, la Baleine des Ruelles remonte à la surface accompagnée d’un bouquet d’artistes truculents et prêts à tout pour nous faire rire, rêver et danser !

Le Samedi 4 mai 2024, de 14 heures à 3 heures du mat, Auriac-sur-Vendinelle s’encanaille et nous invite à la fête.

Et ça va secoueeeeer ! Une belle équipe de bénévoles vous concocte une édition explosive et fort réjouissante où se mêlent artistes confirmés et jeunes pousses vivaces, théâtre de rue et tendres duos, chanson swing et marionnettes débridées. Certaines compagnies iront même jusqu’à défier les lois de la gravité pour nous émouvoir et nous mener vers l’insolite et l’inattendu. Du burlesque, du foutraque, de la poésie, de l’engagement. Vous aurez le plaisir de découvrir également un manège d’antan écolo intergénérationnel. Et pour la fin de soirée, un concert Brass Band nourri aux Ethiopiques, à l’Afrobeat et au Rock Progressif tout aussi percutant. Ceci dans un décor bricolé et recyclé où la nature prend le dessus sur le plastique et ses alliés en tout genre.

En bref, 14 compagnies et 19 représentations un édition pétillante et luxuriante nichée au cœur du Lauragais. Les afficionados retrouveront avec joie ce qui fait l’ADN du festival Madame Bulles, la piscine à doudous, les déambulations champêtres, nos jeux traditionnels en bois sans oublier une équipe bar funky et complice à souhait.

Une fête pour tou•tes en accès libre. Prévoyez cependant pièces et billets. Votre participation au chapeau fait vivre le festival et nous vous en remercions chaleureusement !

Plus d’informations sur www.festival-les-ruelles-auriac.fr .

