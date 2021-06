Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Festival des Roches celtiques Déambulation Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Festival des Roches celtiques Déambulation Saint-Étienne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Étienne. Festival des Roches celtiques Déambulation 2021-07-09 – 2021-07-09

Saint-Étienne Loire Biniou-Man • Cornemuse en déambulation dans l’après-midi et soirée.

Le géant musicien 100% cornemuse ! dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville 45.41246#4.44488