FESTIVAL DES RENCONTRES SOCIALES : CONFÉRENCE DE BONBOILLON À COMPOSTELLE RUE DE RAVENNE, 5 mars 2023, Jœuf Jœuf.

FESTIVAL DES RENCONTRES SOCIALES : CONFÉRENCE DE BONBOILLON À COMPOSTELLE

FOYER RAYMOND MONDON RUE DE RAVENNE Jœuf Meurthe-et-Moselle RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON 
2023-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-05
RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON
Jœuf
Meurthe-et-Moselle

Jœuf

0 EUR  

Du 25 juillet au 16 novembre 1999, les trois Ma (Manola, Madeleine et Marcelle, leur chienne) ont cheminé de Bonboillon (30 km de Besançon) à St-Jacques de Compostelle… pour le bonheur et pour la science.

marche.et.reve@orange.fr +33 6 85 35 19 29

RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON Jœuf
dernière mise à jour : 2023-02-21 par