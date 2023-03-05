FESTIVAL DES RENCONTRES SOCIALES : CONFÉRENCE DE BONBOILLON À COMPOSTELLE RUE DE RAVENNE Jœuf Jœuf
FESTIVAL DES RENCONTRES SOCIALES : CONFÉRENCE DE BONBOILLON À COMPOSTELLE RUE DE RAVENNE, 5 mars 2023, Jœuf Jœuf.
FESTIVAL DES RENCONTRES SOCIALES : CONFÉRENCE DE BONBOILLON À COMPOSTELLE
FOYER RAYMOND MONDON RUE DE RAVENNE Jœuf Meurthe-et-Moselle RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON
2023-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-05
RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON
Jœuf
Meurthe-et-Moselle
Jœuf
0 EUR
Du 25 juillet au 16 novembre 1999, les trois Ma (Manola, Madeleine et Marcelle, leur chienne) ont cheminé de Bonboillon (30 km de Besançon) à St-Jacques de Compostelle… pour le bonheur et pour la science.
marche.et.reve@orange.fr +33 6 85 35 19 29
RUE DE RAVENNE FOYER RAYMOND MONDON Jœuf
dernière mise à jour : 2023-02-21 par