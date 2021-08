Clermont Clermont Clermont, Oise Festival des Rencontres Musicales de Clermont Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

7e édition du festival : Du 18 septembre au 10 octobre 2021

6 concerts grand public (église Saint-Samson de Clermont) :

Samedi 18 septembre 2021 | 20h30
Quatuor à cordes DUTILLEUX & Philippe Berrod

Dimanche 19 septembre 2021 | 17h00
Sextuor à cordes

Dimanche 26 septembre 2021 | 17h00
Récital de piano par Adam Laloum

Samedi 2 octobre 2021 | 20h30
Ensemble DIALOGHI

Dimanche 3 octobre 2021 | 17h00
Duo Harpe et chant

Dimanche 10 octobre 2021 | 16h30
Ensemble baroque ARTIFICES, Carnaval des oiseaux

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur notre site billetweb : https://www.billetweb.fr/festival-des-rencontres-musicales-de-clermont-de-loise

contact@rencontresmusicales.clemont-oise.fr
+33 6 14 13 02 60

