Festival des Rencontres Musicales, Concert de Bagnac-Sur-Célé Bagnac-sur-Célé, 9 août 2022, Bagnac-sur-Célé. Festival des Rencontres Musicales, Concert de Bagnac-Sur-Célé

Eglise Bagnac-sur-Célé Lot

2022-08-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-09 Bagnac-sur-Célé

Lot 9 août, 21H : Bagnac, Église

Beethoven : L’ultime sonate pour piano, Op.111

Sonate pour violon et piano N°2

Sarasate : Carmen Fantaisie

Young-Pyo Lee et Massanori Kobiki Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes est un Festival de Musique dite classique, c’est un moment de convivialité autour d’artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés… Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc… 9 août, 21H : Bagnac, Église

Young-Pyo Lee et Massanori Kobiki Bagnac-sur-Célé

