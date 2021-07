Festival des Réclusiennes Sainte-Foy-la-Grande, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Festival des Réclusiennes 2021-07-08 09:00:00 – 2021-07-11 23:00:00

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Chaque année, des centaines de chercheurs, de journalistes et de militants associatifs venus de France et d’Europe se retrouvent pour échanger. Un nouveau format de festival qui rassemble chercheurs, militants, écrivains, philosophes, artistes et habitants dans la bastide de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, ville natale d’Élisée Reclus, géographe libertaire du XIXème siècle. Cette année le thème est « Communardes – Communards ». Ce festival est organisé par les habitants de Sainte-Foy-la-Grande et l’association Cœur de Bastide.

Coeur de Bastide

