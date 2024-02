Festival des Reclusiennes Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande, mardi 9 juillet 2024.

Festival des Reclusiennes Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Co-habiter la Terre

Le sujet des Reclusiennes 2024 est inspiré par Élisée Reclus qui parle de la ville comme d’une corporéité étendue et pointe avec lucidité combien le lieu de la co-habitation par excellence est nécessairement le terrain de lutte ou de rencontre de corps intimes et sociaux, individuels et politiques.

Le thème est à l’évidence au carrefour de nombreuses approches, sociologie et psychologie, urbanisme et architecture, politiques de la ville et des migrations…

Bien conscients de ce maillage serré, nous n’en proposons pas moins quelques points clés, repères d’un parcours à faire ensemble. Fidèles à la tradition d’éducation populaire dans laquelle elles s’inscrivent, Les Reclusiennes font co-habiter contributions savantes et expériences du quotidien pour favoriser un échange toujours souhaité entre les différents participants, public et conférenciers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 10:00:00

fin : 2024-07-13 23:00:00

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lesreclusiennes.fr

