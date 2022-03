Festival des randos et activités de pleine nature Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet Calvados Pour cette nouvelle édition du Festival des randos, le lundi férié 18 avril, venez découvrir la forêt de Cerisy de manière sportive avec différents parcours ouverts à tous et gratuits : pédestre et Trail ,VTT ou équestre. Inscription gratuite sur notre site internet https://isigny-omaha-tourisme.fr/festival-des-randos-18-avril-2022/

Les parcours équestres partiront le 17 avril en fin de journée.

Egalement, le 17 avril en fin de journée, une randonnée commentée sera proposée. Puis venez participer aux activités de pleine nature proposées sur le village des animations, autour de la Maison de la Forêt: , mur d’escalade, fat bike, activités, enquête en autonomie, accrobranche pour les petits, land’art, bivouac équestre, tours en poney, balade avec des ânes bâtés Autant d’animations GRATUITES pour tous afin de découvrir les activités de plein air en ce début de printemps. Restauration sur place.

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 https://isigny-omaha-tourisme.fr/festival-des-randos-18-avril-2022/

Pas de possibilité de parking sur le site. Parking obligatoire mairie du Molay-Littry, avec navettes gratuites toutes les 30 minutes.

