Festival des Possibles Sens, 25 novembre 2021, Sens.

Festival des Possibles 2021-11-25 – 2021-11-27 Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres

Sens Yonne

Le Festival des Possibles met en lumière des actions, des réalisations, des innovations, des projets, dans les domaines de la transition écologique, l’énergie, l’économie circulaire et la biodiversité.

Ce festival optimiste montre qu’il est possible d’entreprendre pour modifier nos comportements, notre environnement et entrer dans un développement durable.

Le Festival recherche des films illustrant des solutions pour :

– la préservation de la biodiversité ;

– le climat, réduction des émissions ou adaptation au dérèglement ;

– la bonne gestion de l’eau, des sols ou de l’air ;

– la santé environnementale ;

– l’économie circulaire solidaire et sociétale ;

– les océans aussi bien que l’air, la terre ou la biosphère.

Nous apprécierons le film selon : la pertinence de la solution proposée, son réalisme et sa faisabilité économique, sa réplicabilité, son effet d’entraînement, son originalité.

Le Festival décerne 7 prix, 4 catégories de prix : Produire / Consommer; Restaurer / Préserver ; Éduquer / Divertir ; Aider / partager

3 prix spéciaux : Grand prix du jury, Prix Bourgogne-Franche-Comté, Prix des lycéens

Si votre film ou celui d’une de vos connaissances correspond à ces critères, rendez-vous sur l’une des deux plateformes pour l’inscrire : DOCFILMDEPOT ; SHORTFILMDEPOT

contact@lefestivaldespossibles.net https://lefestivaldespossibles.org/?fbclid=IwAR2RAnky9syL_zeJr8f-Vy3GNmAU9KLh9HCTK7I2hswDQJ29pcpGVfGTa98

