Dordogne Monestier EUR 7 7 Programme du Samedi 9 juillet :

– UN OURS DANS MON FRIGO – Spectacle enfants

– LES ARTS A SOUHAIT – Ateliers créatifs

– GILLES DE BECDELIEVRE – Danse africaine

– ASSO. ANGOLA – Marionnettes géantes

– DJ JFT – DJ set vinyles

– JOSEM – Orchestre symphonique

– TON ZINC – Chanson française

– NO FLIPE – Hip Hop

