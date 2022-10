Festival des Plants de la Goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival des Plants de la Goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule, 29 octobre 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Festival des Plants de la Goutte

84 rue de la goutte Les plants de la goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Les plants de la goutte 84 rue de la goutte

2022-10-29 – 2022-10-29

Les plants de la goutte 84 rue de la goutte

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule Festival de musique et d’arts de rue, nature et culture ; Spectacle de magie, concerts, déambulation clownesque, animations, balades à poney, jeux en bois, soirée dansante,…Bar et restauration sur place.

Programme sur notre page Facebook. lesplantsdelagoutte@gmail.com +33 6 88 80 70 93 Les plants de la goutte 84 rue de la goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Les plants de la goutte 84 rue de la goutte Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Les plants de la goutte 84 rue de la goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/

Festival des Plants de la Goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 2022-10-29 was last modified: by Festival des Plants de la Goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 29 octobre 2022 84 rue de la goutte Les plants de la goutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier