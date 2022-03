Festival des plantes nouvelles Parc Bayard, 3 avril 2022, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Le Festival des plantes nouvelles est de retour à Saint-Nicolas, le dimanche 3 avril 2022 de 9h à 18h. Plus de 30 exposants seront présent et vous pourrez acquérir plantes, fleurs et arbustes pour embellir vos jardins, balcons ou maisons. Les professionnels horticulteurs et pépiniéristes vous prodiguerons aussi conseils et astuces. Cette 16ème édition placée sous le signe du développement durable, fait la place à une sélection des délices de producteurs locaux ou d’ateliers autour du recyclage et des produits ménagers maison. Programme : 11h : Conférence d’Arnaud Creton, fondateur de NeoLoco, coopérative pionnière dans l’artisanat solaire 14h : Spectacle tout public, La Graineterie des mots de Cie des Miscellanées 16h : Scène ouverte de l’Harmonie municipale Toute l’après-midi : Ateliers créatifs, ateliers confection produits ménagers et cours de cuisine confection de bocaux. Sur réservation. Entrée gratuite Stationnement gratuit sur le parking d’Intermarché Dépose -minute pour le transport des achats lourds et volumineux Accessible aux personnes à mobilité réduite Toute la journée restauration rapide sur place Tombola Renseignements : Musée de l’horlogerie : 02 35 04 53 98 ou [musee@mairie-sna.fr](mailto:musee@mairie-sna.fr)

entrée gratuite; ateliers accessibles sur inscription.

Parc Bayard rue Robert Lefranc Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime



