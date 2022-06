FESTIVAL DES PIANOS FOLIES Étaples, 3 juin 2022, Étaples.

FESTIVAL DES PIANOS FOLIES Place du Général de Gaulle Étaples

2022-06-03 – 2022-06-03

Place du Général de Gaulle Étaples 62630

Étaples FESTIVAL OFF DES PIANOS FOLIES

Vendredi 3 Juin, à 10 h 30 – Église Sacré Cœur ( avenue du Vieux Moulin)

Pour sa 14ème édition, les Pianos Folies auront lieu en juin. Un nouveau défi à relever pour ce festival qui aura lieu dorénavant et chaque année autour du Week-End de la Pentecôte. Un appel donc aux festivaliers fidèles du mois d’Août à nous rejoindre et un appel à un public nouveau ravi de ce changement et qu’il faudra fidéliser.

Un programme exceptionnel, avec des artistes et pianistes de renommée internationale qui ouvriront la saison musicale du Touquet-Paris-Plage. Le festival de musique classique du Touquet-Paris-Plage, classé parmi les 4 événements majeurs de la station se déroulera du 1er au 6 juin prochain.

Unique en son genre, il se veut ouvert à tous les publics. Venez partager des émotions à travers un univers musical exceptionnel avec les plus grands pianistes du moment et dans un esprit festif et de rencontres inoubliables. De quoi passer un agréable début de saison en musique !

LE FESTIVAL LES PIANOS FOLIES EST AUSSI UN FESTIVAL OFF à Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Etaples-sur-Mer, Beaurainville, Dourriez et au CHAM de Rang-du-Fliers.

Trio Von Weber : Simon ADDA-REYSS, Anita BALAZS et Jordan ARBUS

Gratuit – Entrée Libre

Renseignements et billetteries à l’Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage – Jardin des Arts

03.21.06.72.00 – pianosfolies@letouquet.com

communication@etaples-sur-mer.net +33 3 21 89 62 51

Place du Général de Gaulle Étaples

