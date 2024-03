Festival des petits formats Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs, samedi 27 juillet 2024.

27 juillet humour et jazz et 28 juillet guinguette et funk rock. Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 18:30:00

fin : 2024-07-27

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre

Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Festival des petits formats Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2024-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE