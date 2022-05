Festival des Petites Eglises de Montagne « Trio Bogha »- Guchen Guchen Guchen Catégories d’évènement: 65240

Guchen

Festival des Petites Eglises de Montagne « Trio Bogha »- Guchen Guchen, 16 juillet 2022, Guchen.

2022-07-16

Guchen 65240 Guchen Trio Bogha, musique celtique irlandaise traditionnelle (harpes celtiques de Dimitri Boekhoorn; chant, violon: Clara Brennan et flûtes, cordes et petites percussions: Chris Dawson). Magnifique ensemble venu de Bretagne et d’Irlande que nous avons pu entendre il y a quelques années à Bielsa puis à Bordères-Louron, mais jamais en vallée d’Aure. +33 5 62 39 50 00 https://www.festivaldespetiteseglises.fr/ GUCHEN Eglise Guchen

