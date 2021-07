Aulon Aulon Aulon, Hautes-Pyrénées Festival des Petites Eglises de Montagne « Natacha Triadou Violon Solo » – Aulon Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Festival des Petites Eglises de Montagne « Natacha Triadou Violon Solo » – Aulon 2021-07-20 21:00:00 Eglise AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon En raison du contexte sanitaire, nous avons mis en œuvre les modalités pratiques suivantes. Nous vous remercions de bien vouloir les respecter. réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme de Saint-Lary Soulan (05 62 39 50 81) ;

port du masque obligatoire dans les églises ;

pas d’entracte pendant les concerts ;

sortie des églises organisée.

les concerts sont toujours en libre participation mais l’assistance dans les églises étant limitée du fait des jauges en vigueur, nous comptons sur votre générosité vis à vis des musiciens. NATACHA TRIADOU

nous allons découvrir une artiste internationale exceptionnelle, Natacha Triadou, concertiste, violon solo, qui saura tenir son public en haleine avec « le Violon virtuose », récital commenté. Cette ancienne élève de Yehudi MENUHIN (qui l'avait remarquée) et Prix Sibelius entre autres récompenses, nous offrira un cocktail de morceaux, de Bach, Locatelli, Paganini, Albeniz, etc…, mettant en valeur sa virtuosité sans failles et sa sensibilité. +33 5 62 39 50 81

port du masque obligatoire dans les églises ;

pas d’entracte pendant les concerts ;

sortie des églises organisée.

dernière mise à jour : 2021-07-01

