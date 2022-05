Festival des Petites Eglises de Montagne « Jeunes diplômés du Conservatoire de Toulouse » – Vignec Vignec, 4 août 2022, Vignec.

Festival des Petites Eglises de Montagne « Jeunes diplômés du Conservatoire de Toulouse » – Vignec en l’église VIGNEC Vignec

2022-08-04 – 2022-08-04 en l’église VIGNEC

Vignec 65170 Vignec

Tout au long de l’été en juillet et août des manifestations artistiques (concerts, opéras, théâtre…) ont lieu dans les différentes églises et chapelles des vallées d’Aure et du Louron.

Libre participation

De jeunes prodiges du Conservatoire de Toulouse: Constant Desprès (il aura 15 ans) au piano et Claire-Lise Bouton (22 ans), soprano. (Classique). Plébiscités après leur passage trop tardif en août 2021, ils reviendront exceptionnellement en 2022 avant leur départ à l’étranger.

+33 5 62 39 50 00

Tout au long de l’été en juillet et août des manifestations artistiques (concerts, opéras, théâtre…) ont lieu dans les différentes églises et chapelles des vallées d’Aure et du Louron.

Libre participation

en l’église VIGNEC Vignec

dernière mise à jour : 2022-05-21 par