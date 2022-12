Festival des Petites Eglises de Montagne – Eget Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Tout au long de l’été en juillet et août des manifestations artistiques (concerts, opéras, théâtre…) ont lieu dans les différentes églises et chapelles des vallées d’Aure et du Louron.

Libre participation Cassie MARTIN – guitare solo

Programme classique. +33 5 62 39 50 00 https://www.festivaldespetiteseglises.fr/ en l’église SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

