2022-07-28

Le brillant duo Kafka, violon et basson (classique). Ce jeune couple nous arrive de Berlin (Elsa Claveria est pyrénéenne et son mari, Paul Straka, berlinois). Ils avaient charmé le public en 2016 à Eget. Les concerts sont toujours en libre participation.

