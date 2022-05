FESTIVAL DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARTISANS D’ART Scy-Chazelles Scy-Chazelles Catégories d’évènement: Moselle

Scy-Chazelles

FESTIVAL DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARTISANS D’ART Scy-Chazelles, 21 mai 2022, Scy-Chazelles. FESTIVAL DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARTISANS D’ART MAISON DES ASSOCIATIONS 2 rue Jeanne d’Arc Scy-Chazelles

2022-05-21 – 2022-05-21 MAISON DES ASSOCIATIONS 2 rue Jeanne d’Arc

Scy-Chazelles Moselle Scy-Chazelles Venez découvrir de nombreuses oeuvres exposées association.etincelles@outlook.fr MAIRIE DE SCY-CHAZELLES

MAISON DES ASSOCIATIONS 2 rue Jeanne d’Arc Scy-Chazelles

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Scy-Chazelles Autres Lieu Scy-Chazelles Adresse MAISON DES ASSOCIATIONS 2 rue Jeanne d'Arc Ville Scy-Chazelles lieuville MAISON DES ASSOCIATIONS 2 rue Jeanne d'Arc Scy-Chazelles Departement Moselle

Scy-Chazelles Scy-Chazelles Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scy-chazelles/

FESTIVAL DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARTISANS D’ART Scy-Chazelles 2022-05-21 was last modified: by FESTIVAL DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARTISANS D’ART Scy-Chazelles Scy-Chazelles 21 mai 2022 Moselle Scy-Chazelles

Scy-Chazelles Moselle