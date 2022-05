Festival des paysages

Trois temps forts prévus pour cette Edition 2022 sous le signe de la (re)connexion à la nature :

– le 28 mai : Inauguration du Festival et du parcours artistique à la Heidenkirche

– le 05 juin : Grande journée festive à la GAP (spectacles, ateliers, exposition)

– le 11 juin : Soirée de clôture du festival avec des ateliers et des concerts

Programmation complète disponible en mai sur www.grangeauxpaysages.fr ou sur facebook

dernière mise à jour : 2022-05-06

