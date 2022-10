Festival Des Parents, des Bébés Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: Gamaches

Somme Festival Des Parents, des Bébés. Du 25 octobre au 4 novembre 2022. Lectures d’albums, spectacles, ateliers, jeux… pour les enfants et leurs parents, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme. Histoires, jeux et activité manuelle à la découverte d’une autrice : Janik Coat (1h).

mediatheque.gamaches@gmail.com +33 3 22 61 30 43

