Festival Des Parents, des Bébés
Gamaches, 26 octobre 2022

Lectures d'albums, spectacles, ateliers, jeux… pour les enfants et leurs parents, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme. Spectacle « Toc Toc Toc » en partenariat avec le Parc Naturel Régional Baie de Somme. Gratuit, sur réservation auprès de chaque bibliothèque.

Contact: bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21

