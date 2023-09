Cet évènement est passé Festival des Orgues de Barbarie Festival des orgues de barbarie Chanaz Catégories d’Évènement: Chanaz

Savoie Festival des Orgues de Barbarie Festival des orgues de barbarie Chanaz, 16 septembre 2023, Chanaz. Festival des Orgues de Barbarie 16 et 17 septembre Festival des orgues de barbarie Entrée libre Chanaz, village pittoresque au bord du canal de Savières, vous accueille pour les journées européennes du patrimoine au son des orgues de barbarie.

Une trentaine de couples « tourneus de manivelle » répartis das les ruelles du village, vous feront découvrir leurs instruments et vous entraîneront à la danse.

Vous pouvez également profiter de l’exposition gratuite d’appareils de musique mécanique dans la salle Sarto de la Mairie de Chanaz. Festival des orgues de barbarie Place Gianetto 73310 Chanaz Chanaz 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 59 59 http://www.chanaz.fr https://www.facebook.com/chanaz.maisondutourisme Au cœur du village médiéval de Chanaz, situé au bord du canal de Savière, venez profiter, le temps d’un weekend, du festival des orgues de barbarie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

