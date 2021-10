Le Garric Le Garric Le Garric, Tarn Festival des orchestres d’harmonie départementaux de Midi-Pyrénées Le Garric Le Garric Catégories d’évènement: Le Garric

Tarn

Festival des orchestres d’harmonie départementaux de Midi-Pyrénées Le Garric, 23 octobre 2021, Le Garric. Festival des orchestres d’harmonie départementaux de Midi-Pyrénées 2021-10-23 20:30:00 – 2021-10-23 22:30:00 Maison de la musique Cap Découverte

Le Garric Tarn Le Garric Venez écouter les harmonies de 4 orchestres départementaux d’instruments à vent et à percussion et l’orchestre régional de Midi-Pyrénées ! fmtarn@gmail.com +33 6 83 76 41 78 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Garric, Tarn Autres Lieu Le Garric Adresse Maison de la musique Cap Découverte Ville Le Garric lieuville 44.01506#2.13979