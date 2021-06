FESTIVAL DES NUITS DE LA MAYENNE « ABC D’AIRS » Sainte-Suzanne-et-Chammes, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

FESTIVAL DES NUITS DE LA MAYENNE « ABC D’AIRS » 2021-07-19 – 2021-07-19

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

0 EUR Quatre virtuoses, musiciennes jusqu’au bout des doigts, et aux personnalités fantasques et lumineuses, se jettent à l’eau dans un concert insolite. Quand l’une fait vibrer au son charnel de son cor anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée, une troisième se délecte d’un chant d’amour à n’en plus finir, tandis que la dernière enflamme sa contrebasse dans une espagnolade. De Rameau à Kurt Weill en passant par Piazzolla, les frères Jacques ou Queen, le public navigue au gré des 26 lettres de l’alphabet et voyage entre émotion, esprit et poésie.

Avec la compagnie « Le Renard »

contact@nuitsdelamayenne.com https://www.nuitsdelamayenne.com/

Avec la compagnie « Le Renard »

Quatre virtuoses, musiciennes jusqu’au bout des doigts, et aux personnalités fantasques et lumineuses, se jettent à l’eau dans un concert insolite. Quand l’une fait vibrer au son charnel de son cor anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée, une troisième se délecte d’un chant d’amour à n’en plus finir, tandis que la dernière enflamme sa contrebasse dans une espagnolade. De Rameau à Kurt Weill en passant par Piazzolla, les frères Jacques ou Queen, le public navigue au gré des 26 lettres de l’alphabet et voyage entre émotion, esprit et poésie.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par